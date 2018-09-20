Türk Böbrek Vakfı, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası personeline yönelik, "Sağlıklı Beslenme ve Hayat Tarzı Önerileri" eğitimi düzenlendi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte, böbrek sağlığının korunması için beslenme yöntemleri ve alınacak tedbirler konuşuldu.

Türk Böbrek Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Ali Arda, yaptığı konuşmada, "Böbrek sağlığını korunmasının temel kuralı, sağlıklı ve dengeli beslenerek, hareketli bir yaşamdan geçmektedir. Nüfusumuzun yüzde 17'sinden fazlası, çeşitli evrelerde böbrek hastası olup, bunların 60 bini son dönem kronik böbrek yetmezliği safhasında hayatlarını diyaliz tedavisi ile sürdürmekte, 25 bini de T.C. Sağlık Bakanlığı ulusal organ bekleme listesinde kayıtlı olarak, kadavradan böbrek nakli için beklemektedir." dedi.

"24 bin kişi organ bekliyor"

Arda, "Bizler her şeyde çok cömert olmamıza rağmen organ bağışında çok fakiriz. Oysa ülkemizde her yaştan 24 bin kişi organ bekliyor. Ancak yılda yalnızca 3 bin nakil yapılıyor" diyerek, katılımcıları organ naklinin önemi konusunda bilinçlendirdi.

Böbrek sağlığının korunması için kadınların günde 2, erkeklerin ise günde 2,5 litre su içmesi gerektiğini belirten Arda, "Sağlıklı ve düzensiz beslenmek böbrek ve kalp hastalıkları, şeker, felç, kemik erimesi ve hatta kansere sebep olabiliyor. Bu sebeple özellikle tuz ve şeker tüketimini azaltmak şart. Gereksiz yere antibiyotik kullanılmamalı. Düzenli egzersiz yapılmalı ve kan şekeri düzenli aralıklarla kontrol ettirilmeli" uyarılarında bulundu.