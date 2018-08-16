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16 Ağustos 2018 01:04

Sahibinin her yerde aradığı motosiklet terk edilmiş halde bulundu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde apartmanın önünden çalınan ve sonrasında sahibi tarafından her yerde aranan motosiklet, polis tarafından terk edilmiş vaziyette bulundu.

Sahibinin her yerde aradığı motosiklet terk edilmiş halde bulundu

16 Ağustos 2018 01:04


İlçe merkezinde çiftçilikle uğraşan Sefer Yolcu’nun yaklaşık 3 bin 500 lira değerindeki motosikleti, 1 hafta önce oturduğu apartmanın önünden çalınmıştı. Polisin devriye esnasında rastladığı terk edilmiş vaziyette bulunan bir motosiklet, yapılan incelemede Sefer Yolcu’ya ait olduğu ortaya çıktı.


Sahibi Sefer Yolcu’ya teslim edilen motosiklet, saniyeye tamirciye götürüldü. Motosiklet sahibi Sefer Yolcu, motosikletinin çok sayıda parçasının eksik olduğunu belirterek, zararının 2 bin 500 lira olduğunu ifade eti. Yolcu, motosikletini bulan polis ekiplerine teşekkür etti.


Öte yandan motosiklet tamircisi Fevzi Özel de, motosiklet sahiplerinin hırsızlıklara karşı dikkatli olması gerektiğini ifade etti.




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