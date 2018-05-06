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06 Mayıs 2018 15:46

Sahilde gün ışığıyla Hıdırellez Kahvaltısı yapıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Süleymanpaşa sahil yürüyüş alanında Hıdırellez Kahvaltısı düzenledi.

Sahilde gün ışığıyla Hıdırellez Kahvaltısı yapıldı

06 Mayıs 2018 15:46


Kahvaltıya eşi Gülseren Albayrak ile beraber katılan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak vatandaşlarla bir araya gelerek sevgi, barış ve kardeşlik diledi.


Hıdırellez dolayısıyla sabah erken saatlerde dualarını ve dileklerini denize atan çok sayıda vatandaşın katıldığı kahvaltı etkinliğine Başkan Kadir Albayrak’ın yanı sıra, Başkan Danışmanları Neşat Erdoğan ve Şeref Çetin, daire başkanları, şube müdürleri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Başkan Albayrak yaptığı açıklamada, "Yıllardır süregelen bu geleneğimizi devam ettirmek, sevgi, barış ve kardeşlik dilemek için bugün burada toplandık. Dileklerimizi diledikten sonra vatandaşlarımızla hep beraber kahvaltı yaptık. Hıdırellez tüm halkımıza huzur, bereket ve barış getirsin" dedi. Etkinlikte yoğun ilgi ile karşılaşan Başkan Kadir Albayrak, vatandaşlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.




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