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06 Ağustos 2018 00:12

Sahilde olta balıkçılığı yoğunluğu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde haftasonu boş zamanını değerlendirmek isteyen olta balıkçıları sahili doldurdu.

Sahilde olta balıkçılığı yoğunluğu

06 Ağustos 2018 00:12


Tekirdağ’da yaz sıcaklıklarının 30 derece, nem oranının ise yüzde 70’e ulaştığı kentin sahil alanı vatandaşlarla doldu taştı. Vatandaşların yanı sıra hafta sonu oluşan boş zamanlarını değerlendirmek isteyen olta balıkçıları, oltalarını da yanlarına alarak merkez ilçe Süleymanpaşa’da bulunan sahil alana indi. Sahile gelen onlarca olta balıkçıları burada oltalarını açarak, hem balık tutmaya çalıştı hem de denizden esen serin rüzgarın keyfini çıkardı.


Gün boyu sahilde balık tutan balıkçılar, “Haftasonları genellikle burada yoğunluklar oluyor. Millet hem boş zamanını değerlendiriyor hem de yaz ayları olduğu için sıcaklıklardan bunalıp burada temiz havanın tadını çıkarıyor” dediler.




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