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Sahilde olta balıkçısı yoğunluğu

Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da olta balıkçısı yoğunluğu yaşandı.

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da olta balıkçısı yoğunluğu yaşandı. Oltasını alan sahile koştu.


Tekirdağ'da hafta sonu olması nedeniyle güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar oltasını yanına alarak sahile akın etti. Onlarca olta balıkçısı, balık tutmak için sahile dizilip adeta balık tutma yarışına girdi.


Sahilde oltasıyla balık tutan vatandaşlardan Cüneyt İncebey, mevsime göre buranın olta balıkçısıyla dolup taştığını ifade ederek, “Bazen buraları yoğun oluyor. Mevsime göre buradan balık çıkıyor. Yeni geldim on dakika oldu ikinciyi attım. Nadiren bazen hava güzel olunca oltamı alıp balık tutmaya çıkıyorum. Şansımıza yağmur geliyor” dedi.


Daha sonra güneşli havanın yerini sağanak yağışa bırakmasıyla birlikte sahilde balık tutmak için yaşanan yoğunluk oltasını toplayıp evinin yolunu tuttu.

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