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22 Haziran 2018 14:46

Sahile bir ölü yunus daha vurdu

Marmara Denizi’nin Tekirdağ kıyısına ölü yunus vurdu.

Sahile bir ölü yunus daha vurdu

22 Haziran 2018 14:46


Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi sahiline ölü bir yunus vurdu. Sahile vuran yunusu gören vatandaşlar jandarma ve belediye ekiplerine haber verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, yaptıkları incelemelerin adından ölü yunusu kıyıdan kaldırdı.


Marmaraereğlisi Çevre Gönüllüleri Derneği tarafından yapılan açıklamada, bir yıl içinde sadece Marmarereğlisi sahil kısmına 3 ölü yunus vurduğu belirtilirken, son iki olayda yunusların balıkçı ağlarına takılarak öldüğü iddia edildi.




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