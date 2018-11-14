Sahte çeki anlama yöntemini öğrendiler

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iş dünyası temsilcilerine Türkiye'de çek kullanımının önemi, sahte çek anlama yöntemi ve yeni düzenlemelerle ilgili bilgi verildi.

Kredi Kayıt Bürosu temsilcilerinden Alper Yalçın ve Tufan Şener tarafından Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nda Türkiye'de çek kullanımı ve sahte çek kullanımının önüne geçilmesiyle ilgili iş dünyası temsilcilerine eğitim verildi.

Türkiye'de çek kullanımı ve önemiyle ilgili bilgiler veren eğitimci Tufan Şener, çekin birden fazla kişi tarafından kullanıldığını ve ekonomiyi hareketlendirdiğini ifade ederek, zamanında ödenmeyen çeklerin en az 4 kişiyi etkilediğini söyledi. "Çeklerin zamanında ödenmesi hepimiz için önemli" diyen Şener, Türkiye'de 4 milyon 423 bin 418 liralık ödenmemiş çek bulunduğunu ve 285 bin 324 kişinin ise çeklerini ödemediği bilgisini verdi.

Sahte çekleri anlama yöntemi

Sahte çeki anlama yöntemiyle ilgili bilgi veren Eğitimci Alper Yalçın da, Türkiye'de çekte sahteciliğin önüne geçilmesi amacıyla karekod uygulamasının uygulanmaya başladığını ve akıllı telefonlara yüklenen bir uygulama ile çeki veren kişinin ödeme durumuna kolayca erişilebildiğini söyledi. Karekod sisteminin devreye girmesiyle çek kullanımının daha da yaygınlaştığını ifade eden Yalçın, Türkiye'de çek kullanımının yüzde 84'lere ulaştığı bilgisini verdi. Yapılan bilgilendirme sunumunun ardından katılımcıların soruları cevaplandırıldı.