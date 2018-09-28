Sahte içki üretimi ve satışı yapanlara operasyon

Tekirdağ'da sahte alkol üretimi ve satışı yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yapıldı. 71 şişe sahte alkollü içki ele geçirilirken 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Tekirdağ genelinde sahte alkollü içki üretimi ve satışı yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüpheli şahısların ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada 71 şişe sahte alkollü içki, sahte alkollü içki üretiminde kullanılan 10 litre kimyasal madde ve sahte TAPDK bandrolleri ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan H.E., V.A. ve B.A. isimli şahıslar hakkında, ‘5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' ve ‘Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından adli işlem uygulandı.