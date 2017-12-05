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05 Aralık 2017 11:09

Sakata geldik ilgiyle izlendi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Erman Eranıl tarafından sahnelenen stand up gösterisi Tekirdağlı vatandaşlarla buluşmaya başladı.

Sakata geldik ilgiyle izlendi

05 Aralık 2017 11:09


Süleymanpaşa Belediyesi Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi Alternatif Sahnesinde engelli sanatçı Erman Eranıl’ın Türkiye’nin farklı bölgelerinde gözlemlediği yol, yöre ve insan hikayelerini anlattığı tek kişilik `Sakata Geldik’ adlı stand up gösterisi, vatandaşlar tarafından ilgi gördü.


Yaklaşık 2 saat süren gösteri sonrası katılanlara Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanlığının çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Daire Başkanı Talat Atay, engellilerle ilgili çalışmaların bundan sonra da devam edeceğini söyledi.


“Sakata Geldik” 6 Aralık’ta Çorlu Memduh Şevket Esendal Sahnesi ve 7 Aralık’ta da Muratlı Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak sahnelenecek. Sakata Geldik stand up gösterisi daha önce 2016 yılında Tekirdağ’da sahnelenmiş ve vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşmıştı.




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