Saklı cennet Uçmakdere'de restorasyon başladı

Tekirdağ'ın doğa harikası Uçmakdere'de, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları başladı.

Sayısız doğal güzelliğe sahip olan Uçmakdere, yıllardır doğa tutkunlarının ve yamaç paraşütü sporuna gönül verenlerin adresi oldu. Gezip gören herkesin hayran kaldığı Uçmakdere, şimdilerde kaybolmaya ve unutulmaya yüz tutmuş tarihinin, gün yüzüne çıkartılmasıyla kırsal turizmin Türkiye'deki yeni merkezi haline gelmeye hazırlanıyor. Ganos Dağları'nın eteklerinde, Marmara'nın kıyılarından birinde keşfedilmeyi bekleyen saklı bir cennet Uçmakdere, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal turizmin merkezi haline getiriyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin Miras Atölyesi II Projesi kapsamında yer alan Uçmakdere'de, dönemin mimarisini yansıtan ve özgün halini önemli ölçüde koruyan birbirinden güzel tarihi yapıların restorasyon çalışmaları başlatıldı. Edirne Kültür Varlıkları Bölge Kurulu tarafından sit alanı olarak ilan edilen ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılan 3 tarihi yapıdan 2'sinin restorasyonuna başlandı. Restorasyon çalışmaları Büyükşehir Belediyesi tarafından Uçmakdere Mahallesi'nde kurulan Ahşap Atölyesi tarafından gerçekleştiriliyor.

"Tekirdağ'ın vizyonlarından biri de turizm"

Uçmakdere'de düzenlenen yer teslimi ve bilgilendirme toplantısında konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Miras Atölyesi projesi ile Uçmakdere'yi Türkiye'nin en güzel ekoköyü yapmayı hedefliyoruz. Sadece Uçmakdere de değil; Gaziköy, Hoşköy, Mürefte, Kirazlı, Çınarlı gibi mahallelerimizde de aynı çalışmayı yapacağız. Bugün itibari ile buradaki evlerimizin restorasyonuna başlıyoruz. 52 adet tescilli evi orijinal haline getirerek sahiplerine teslim edeceğiz. Tekirdağ'ın vizyonlarından biri de turizm. Türkiye'de iki denizle de komşu olan sayılı şehirlerden biriyiz. Tekirdağ'da nereye elinizi atsanız tarih çıkar. Bu bölgede bağcılık turizmin en güzel örnekleri var. Önümüzdeki sürecin çok iyi olacağına inanıyorum. Biz sonuna kadar bu bölgedeki güzelliği ortaya çıkarmak için çalışacağız" dedi.

Uçmakdere'de 2 tarihi binada başlatılan restorasyon çalışmalarının 9 Eylül 2019 tarihinde tamamlanması öngörülüyor.