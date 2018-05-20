Şampiyonluğa en çok onlar sevindi

Günlerdir ligin bitmesini bekleyen seyyar satıcılar muradına erdi. Galatasaray’ın şampiyon olmasının ardından tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ’da da taraftarlarla birlikte sokağa dökülen bayrak satıcıları, şampiyonluk coşkusu boyunca sarı kırmızılı taraftarlara eşlik etti.

Takımların rengi onların umudu

Böyle günlerin, şampiyon olan takımın yüzlerce bayrağı ve çeşitli aksesuarlarını satmak için büyük bir fırsat olduğunu dile getiren seyyar satıcılar, Galatasaraylı taraftarların şampiyonluk sevincine ortak olarak bol bol sarı kırmızılı renkteki bayrak ve aksesuarları satmaya çalıştı. Takımların rengi umutları olan seyyar satıcılar, gece geç saatlere kadar şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray taraftarlarının dağılmasından sonra bayrak satışlarını tamamlayarak evlerine döndü.