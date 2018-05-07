Saray 98. Geleneksel Hıdırellez Şenliği

Geleneksel Hıdırellez Şenlikleri coşkuyla kutlandı.

Düzenlenen etkinliklere Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çukuryurt Mahallesi’nde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Saray Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen 98. Geleneksel Hıdırellez Şenlikleri etkinliğine katılan Başkan Kadir Albayrak, vatandaşlarla bir araya geldi.

Albayrak’tan Kültür Sarayı müjdesi

Etkinlikte konuşma yapan Başkan Albayrak, “Saray ilçemiz için önemli projeler hayata geçirmeye devam ediyoruz. Çok yakın bir zamanda tüm ilçeye hizmet verecek olan Kültür Sarayı’nın temelini atacağız. 11 ilçeye 11 okul projesi kapsamında ilçede yapmış olduğumuz okulumuzu da Milli Eğitim’e teslim edeceğiz. Saray ilçemiz bu dönemde aldığı yatırımlarla Tekirdağ’ın güzide yerlerinden biri haline gelmiştir. Emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. Bu doğayı korumak zorundayız. Ayrıca ben Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum sürece Tekirdağ’da termik santrali kurulmaması için elimden gelen her şeyi yapacağım” dedi. Etkinlik konuşmaların ardından müzik dinletisi ve çeşitli eğlenceli programlar ile devam etti.