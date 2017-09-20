Saray değerlendirme toplantısı yapıldı

Saray Belediyesi’nde gerçekleşen toplantıda Başkan Kadir Albayrak’ın yanı sıra Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Tamer Dodurka, Dr. Kaan Gaytancıoğlu, Mehmet Zeki Gürcün, Fatih Ünsal, Başkan Danışmanları Yrd. Doç. Dr. İpek Elif Atayman, Neşat Erdoğan, Şeref Çetin ile daire başkanları ve Saray Belediyesi yetkilileri de yer aldı.

“Tüm projeleri hayata geçireceğiz”

Değerlendirme toplantısının açılış konuşmasını yapan Başkan Kadir Albayrak, “Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerimiz ile yaptığımız toplantılara Saray ile devam ediyoruz. 1 Ekim 2017’den itibaren hizmet süremiz 3,5 yılı doldurmuş olacak. Kalan süremiz içerisinde planladığımız tüm projeleri hayata geçireceğiz. Bu toplantıların amacı da bu projeleri konuşmaktır. Benim Saray için bir hedefim var. Bu da, ilçemizin belli bir nüfusu aşmasıdır. Böylece hizmette farklı bir boyut kazanmış olacak” dedi.

“Çalışmalarımızı koordineli sürdürüyoruz”

İtfaiye Daire Başkanı Emin Pehlivan ise, Saray’da iki tane itfaiye istasyonu olduğunu belirterek, “5 araç ile vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Saray’ın personel durumu da gayet iyi Sadece fiziki mekan olarak küçük bir sıkıntı var, onu da ilerleyen günlerde çözeceğiz. İtfaiye Daire Başkanlığı olarak ilçe belediyemiz ile koordineli bir şekilde çalışmayı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Sağlık İşleri Daire Başkanı Deniz Bozdoğan da, Saray’daki mezarlıkların bakımının düzenli olarak yapıldığını, ilçenin 347 noktasında düzenli aralıklarla ilaçlamaların gerçekleştiğini ve yapılacak mezbahanın ihale aşamasında olduğunu belirtti.

“Tarla yolları yenilendi”

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hacı Aslan yaptığı konuşmada, “Saray’da hayvancılığı, özellikle de mandacılığı geliştirmek için önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Hayvan dağıtımı yaptık. 7 kırsal mahallede toplam 16 bin dönüm alanda mera iyileştirmeleri gerçekleştirildi. Çiftçilik ve hayvancılık alanında 31 adet eğitim yapıldı. Kırsal turizmi geliştirmek amacı ile yürüttüğümüz projemizdeki 10 mahallenin 3 tanesi Saray’da bulunuyor. Bu mahallelerde proje kapsamında çalışmalar yürütüldü. Tarla yollarında çalışmalar yapıldı” dedi.

“Tescilli köprünün restorasyonu tamamlandı”

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Pınar Gülmez Ağırbaş ise, “Saray’da çöp toplama işleri düzenli olarak yapılıyor. Bir adet çöp alanı var, çöp transfer istasyonu yapım aşamasında. Mevcut çöp alanı rehabilite edilecek” şeklinde konuştu. Ulaşım Daire Başkanı Erdin Eral, Saray’da yol çizgi çalışmaları yapıldığını ve 98 adet durağın ilçenin belli yerlerine dikildiğini söyledi. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından verilen bilgide Saray tescilli köprünün restorasyon çalışmasının tamamlandığı, Büyükyoncalı İlkokulu’nun restorasyon çalışmasının başlaması için de kurudan karar beklendiği belirtildi.

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Sevim Avcı Yener ise, ilçede Büyükşehir Belediyesince yapılan yatırımların zemin etütlerinin yapıldığını, olası bir deprem anında toplanma alanlarının belirlendiğini söyledi. Etüt ve Projeler Daire Başkanı Bülent Doğan ise, “Saray’da kültür merkezi yapımı devam ediyor. 4 mahalleye halı saha yapılacak. Bunların yanında ilçemize mezbaha projemiz var” dedi.

“Saray’da 72 kilometre yol yapıldı”

Tekirdağ Büyükşehir belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Metin Pakdil ise, Saray’a 72 kilometreye yakın yol yapıldığını, Bozova Piknik Alanı’nın Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü tarafından düzenleneceğini ve Çukuryurt Mahallesi’ne Atatürk Büstü yapıldığını belirtti.

Toplantıda bir diğer konuşmayı yapan TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, “Saray’da TESKİ olarak 10 iş tamamladık. Bu işlerin bedeli 27 milyon 464 bin TL’dir. İlçeye kanalizasyon hatları döşendi ve içme suyu hatları tamamen yenilendi. İçme suyu depoları ve içme suyu terfi merkezinde bakım çalışması gerçekleşti. Şuanda Saray’da devam eden 4 işimiz var. Bunları da en yakın zamanda tamamlayacağız” dedi.

Değerlendirme Toplantısı yapılan konuşmaların ardından Saray Belediyesinin öneri ve isteklerini dile getirmesi ile son buldu.