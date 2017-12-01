Saray Devlet Hastanesi Dijital Hastane belgesi almaya hak kazandı.

Dijital hastane belgesini almaya hak kazanan Saray Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü İsmail Çamyeşil yaptığı açıklamada, dijital hastane olma sürecini yeni hizmet binasına taşınmaları ile başlattıklarını söyledi. Çamyeşil, “İlçemiz Devlet Hastanesinin dijital hastane olması Yeni hizmet binamızın tamamlanması ile biz nasıl dijital hastane olabiliriz? Sorusunu hemen kendimize sorduk ve eksikliklerimizi tespit ettik. Bilişim teknolojileri anlamında yeni hizmet binamızı dijital hastane olabilmesi için gerekli düzeye taşıdık. Yeni binamızda hizmet vermeye başladıktan sonra hastanemizdeki mevcut durumun tespiti için EMRAM anketi doldurduk ve hastanemizin Emram 5. Seviyenin üzerinde olduğunu, Emram 6. Seviye için çok küçük dokunuşlara ihtiyaç duyduğumuzu gördük. Hastane bünyesinde oluşturduğumuz ekip ile hızlı bir çalışma başlattık ve kısa sürede bu eksikliklerimizi tamamladık. Bu süreçte uygulama alanı olarak seçtiğimiz dahiliye servini uygun hale getirdik. Çalışan hekim ve sağlık personeline gerekli eğitimleri verdik. Tüm hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra HIMSS’e başvuruda bulunarak hastanemizin Hımss Emram 6 seviyesinde akredite edilmesini talep ettik. HIMSS yetkililerince başvuru dosyamız incelendi ve 30 Kasım 2017 tarihinde yerinde değerlendirmek üzere randevu verildi. 30 Kasım günü hastanemize gelen HIMSS ekibi hastanemizin dijital hastane süreçlerini yerinde değerlendirdi ve HIMSS EMRAM 6 seviyesinde akredite edilmesi uygun görüldü. Çalışan ve hasta açısından oldukça faydalı olan bu sistemin hastanemizde uygulanıyor olmasının haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sürecin ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olması dileği ile tüm aşamalarında emeği ve desteği olan herkese sonsuz teşekkür ederim” dedi.

Dijital Hastane

Dijital Hastane hakkında bilgi veren Çamyeşil, Dijital hastane derecelendirmesi, sağlık alanında bilişim teknolojileri kullanımının yaygınlaşmasıyla, sağlık kuruluşlarını karşılaştırmada kullanılan ölçütler arasına girdi. Uluslararası kabul gören bir ölçüt olarak dijital hastane kavramı, bilişim teknolojilerinin hasta ve çalışan yararına kullanıldığı bir hastane örneğini öngörüyor. Ancak, bir hastanede bilişim teknolojilerinin kullanılıyor olması o hastanenin dijital hastane olarak nitelendirilmesi için yeterli olmamaktadır. Dijital hastane; idari, mali ve tıbbi süreçlerde asgari düzeyde bilişim teknolojilerinin kullanıldığı bir hastaneden her türlü iletişim aracı ve tıbbi cihazın birbiriyle ve diğer bilgi sistemleriyle entegre olduğu sağlık çalışanları ve hastaların tele tıp ve mobil tıp uygulamalarıyla hastane içinden veya dışından veri alışverişinde bulunabildiği hastaneye kadar geniş bir yelpazede tanımlanabilir" ifadelerini kulandı.