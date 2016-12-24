Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2016 11:38

Saray ilçesinde kaçak içki operasyonu

Saray ilçesinde kaçak içki operasyonu

24 Aralık 2016 11:38

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 78 şişe içki ele geçirildi. Otomobilde bulunan 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Saray İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Saray Muratlı karayolu üzeri Beyazköy Mevkii’nde bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 78 şişe içki ele geçirildi. Otomobilde bulunan M.Ş(48), ve E.Ş(38) Jandarma tarafından gözaltına alındı.
Şüphelilerin sorgusu sürerken, ele geçirilen malzemelere ise Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek üzere el konuldu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
9
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    9°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç