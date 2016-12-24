Saray ilçesinde kaçak içki operasyonu

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 78 şişe içki ele geçirildi. Otomobilde bulunan 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Saray İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Saray Muratlı karayolu üzeri Beyazköy Mevkii’nde bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 78 şişe içki ele geçirildi. Otomobilde bulunan M.Ş(48), ve E.Ş(38) Jandarma tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerin sorgusu sürerken, ele geçirilen malzemelere ise Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek üzere el konuldu.