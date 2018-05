Saray Kültür Merkezinin temeli atıldı

Temeli atılan Saray Kültür Merkezi hakkında teknik bilgiler veren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya, "Bugün temelini atacağımız Saray Kültür Merkezi, toplam 14 bin 111 metrekare kapalı inşaat alanına sahip. 2 bodrum, 1 zemin ve zemin üstü 2 kat olmak üzere toplam 5 katlı bir bina inşaatına bugün başlıyoruz. Bodrum katının 2’nci katında kapalı otopark, 1’inci bodrum katında 500 kişilik tiyatro salonu, 370 kişilik düğün salonu ve 120 kişilik bir nikah salonu bulunacak. Zemin katında restoran, kafeterya, fuaye alanları ve sergi alanları olacak. 1’inci katımızda ise daha çok eğitim ağırlıklı bir alan olacak. 1’inci katta 9 tane çok amaçlı salon, önemli bir bölümü de iş atölyesi, resim atölyesi ve diğer kurs ve etkinlikler için kullanılacak. 2’nci katımızda 2 cep sineması yer alacak. Bu özellikteki bir salon Tekirdağ’ımızda yok, Trakya’da da ilk olduğunu düşünüyorum. 2 adet 6 boyutlu sinema salonu olacak. Bu salonlar özellikle görsel efektli filmlerde, seyircinin de filmi yaşayabileceği şekilde dizayn edilecek. Projenin ihale bedeli toplam 26 milyon liradır. 2 yıllık bir süre içerisinde de tamamlanması planlanıyor. Bu proje haricinde Saray ilçemizde bağlı kuruluşumuz TESKİ, toplam 43 milyon, Büyükşehir Belediyemiz de 38 milyon olmak üzere, toplamda 81 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirilmiştir. Bu yatırıma bugün temelini attığımız kültür merkezi dahil değildir. Bunların haricinde TESKİ’nin projeleri ve bugün temelini atacağımız Saray Kültür Merkezi ile birlikte 31 milyonluk yatırım daha alacaktır Saray ilçemiz. Tüm yatırımlarımız tamamlandığında Saray’ın alacağı yatırım 112 milyon lirayı bulacaktır. Bu projede emeği geçen başta Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak olmak üzere herkese teşekkür ederim. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Bu hizmetlerimiz Saray’a ve Saraylılara helal olsun"

Görev sürelerinin sonuna kadar Tekirdağ genelinde hizmet ve yatırımlarına aralıksız olarak devam edeceklerini söyleyen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da, "Saraylılar, kendilerine hizmet edeni unutmazlar. Ben Saraylı vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Saraylılar, 30 Mart 2014’te beni ve Nazmi Çoban’ı desteklediler, bu göreve layık gördüler. Sizleri gurur ve mutlulukla kutluyorum. Saray ilçemizin gerçekten çok büyük hizmetlere ihtiyacı vardı. O günden bu yana güzel çalışmalar yürüttük Tekirdağ genelinde. Birçok çalışmamız kolay olmuyor. Sonuç olarak altyapı yaptık. Yatırımımızı yerin altında yaptık. Bu da ister istemez vatandaşlarımıza rahatsızlık verdi. Ama bu yatırımlar ilerisi için mutluluk verecektir sizlere. Biraz zahmet çektiniz ama gelecek nesiller bunun faydasını göreceklerdir. Geldiğimiz noktada Saray ilçemizde büyük yatırımlarımızın birçoğunu tamamladık. Bitmek üzere olan hizmetlerimiz de var. Allah kısmet ederse, 25 Mayıs tarihinde 11 İlçeye 11 Okul projemizin son ayağı olan, Saray ilçemizdeki teknik okulu açacağız. Bugüne kadar yapılan okulların en kapsamlısı ve en büyüğü oldu. Ama daha önemlisi, bunun isminin Mustafa Kemal Atatürk koyduk. Bu okulda çocuklarımız Mustafa Kemal Atatürk ismini her an görerek okuyacaklardır. Sayın Nazmi Çoban ile birlikte temelini atacağımız Saray Kültür Merkezi’nin de isminin Atatürk olmasına karar verdik. Saray ilçemizin içme suyu hattını baştan sona yeniledik. 11 ilçemiz içerisinde içme suyunun yüzde 100’ü değişen tek ilçemiz de Saray’dır. Su konusunda hiç şikayet gelmeyen ilçelerimizin başında geliyor Saray. Bu hizmetlerimiz Saray’a ve Saraylılara helal olsun. Görev süremizin bitmesine 319 gün var. Seçimden önce Saraylılara verdiğimiz bütün sözleri bu süre içerisinde tamamlayacağız. Yakın zamanda ihalesini tamamladığımız 5 halı sahayı Saray’ın kırsal mahallelerine yapacağız. 30 Mart 2019’da Sayın Nazmi Çoban ile birlikte Saraylıların karşısına çıkacağız. ’Söz verdiklerimiz bunlar, yaptıklarımız bunlar’ diyeceğiz. Takdir Saray halkının olacak. ’Tamam’ veya ’devam’ diyenler sizler olacaksınız. Bu hizmetler her kesim için yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Saraylı vatandaşların Ramazan ayını da kutlayan Başkan Kadir Albayrak, Ramazan ayının barışa, sevgi ve kardeşliğe vesile olmasını dileyerek Saray Kültür Merkezinin tüm vatandaşlara hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

Açılış konuşmalarının ardından Saray Kültür Merkezi’nin temeli, protokol üyeleri tarafından temel butonuna basılarak büyük coşku eşliğinde atıldı.

Temel atma törenine, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı M. Zeki Gürcün, daire başkanları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.