Saray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bir ilki gerçekleştirdi

Best Buddies, zihinsel ve gelişim engelli bireyler ile gönüllülerin arkadaşlık projesini Trakya'da ilk kez uygulayan meslek lisesi Saray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.

Saray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmenleri Hüseyin Ilgın, Kazım Kıraydın, Ahmet Kalafat, Nevriye Özel ve Duygu Ok önderliğinde yapılan 1. eşleştirme töreni Saray İlçe Müftülük binası konferans salonunda yapıldı. 150 kişinin katıldığı eşleştirme töreninde, 12 yeni arkadaşlık kuruldu.

48 ülkede 28 yıldır faaliyetlerini 1 Milyon'un üzerinde gönüllü ile sürdüren ve zihinsel ve gelişim engelli bireylerle, gönüllüler arasında arkadaşlık kuran Best Buddies sosyal sorumluluk projesi, Türkiye'de İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ve Bergama'da hayata geçti. Yapılan eşleştirme törenine İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Küpeli, Best Buddies Turkey Yurtiçi Eş Proje Koordinatörü Recep Altınordu, Arıcı Tekstil Müdürü Metin Döner, Sareste İnşaat ortaklarından Levent Köksalan, Nazar Fotografçılık sahibi Bedri Mansız, Kemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Renginar Şen, okul aile birliği başkanları, ilçemizdeki Rehabilitasyon Merkezi sahipleri, okul idareci, öğretmen ve öğrencileri, gönüllü ve buddy öğrenci ve aileleri katıldılar. Saray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden projeye gönüllü olan 27 öğrenci Saray İlçe Müftülük binasında düzenlenen törene dahil oldu.

Mutluluk gözyaşları

Etkinlik, okul öğrencilerinden Halil Deniz Çetin ve İsmail Can Barut'un gitar ve saz konseriyle başladı. Daha sonra 12 gönüllü öğrenci ile engelli “buddy”ler arasında arkadaşlık köprüsü kuracak ilk adım olan eşleştirme gerçekleştirildi. 1 ay süren başvuru sürecinde yüz yüze görüşmeler yapılarak kriter eşleştirmesi tamamlanan gönüllülerin, eşleştirme anındaki coşkusunu seyirciler de heyecanla takip etti. Yaşları, ilgi alanları, oturdukları yer ve cinsiyet kriterleriyle belirlenen eşleştirmelerde ise ilk eşleştirmeyi Saray İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Küpeli gerçekleştirdi. Projenin çok önemli olduğundan, bunun burada gerçekleştirilmiş olmasının öneminden bahsetti. Emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu. Best Buddies Turkey Yurtiçi Eş Proje Koordinatörü Recep Altınordu, okula katılımlarından dolayı plaketlerini sundu. Okul Müdürü Ahmet Seferoğlu konuşmalarını gerçekleştirdi. Hayata geçen bu çapta bir sosyal sorumluluk çalışmasının öneminden bahsetti. Törende davetliler, öğretmenler,öğrenciler ve aileler gözyaşlarına hakim olamadı. Gönüllüler ve buddyler program sonunda kaynaşmışlardı.

Bir öğretim yılı sürecek olan sosyal entegrasyon projesi süresince buddyler; ayda 2 kez yüz yüze, haftada 1 kez sosyal medyadan iletişim kuracak ve okul projesi kapsamında yılda 4 etkinliğe bir arada katılacaklar. Haziran ayında ise eşleşen ve eşleşmeyen tüm gönüllüler uluslararası sertifikalarını alarak çalışmadaki aktif sorumluluklarını tamamlayacaklar. Best Buddies Turkey, Alternatif Yaşam Derneği (AYDER) çatısı altında 2010 yılından beri faaliyet gösteriyor.