Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2017 13:10

Saray’da Doğalgazın ilk kıvılcımı çaktı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Saray Belediyesinin ortak yürüttükleri çalışmalar sonucunda Saray’da doğalgaz kullanımı başladı.

Saray’da Doğalgazın ilk kıvılcımı çaktı

22 Aralık 2017 13:10


İlk adımı 31 Mayıs 2016 tarihinde atılan doğalgaz çalışmalarında sona gelindi. 2017 yılı Aralık ayı itibari ile ilçenin ve Ayaspaşa, Kemalpaşa, Pazarcık ve Yeni Mahalleleri olmak üzere 10 bin haneye doğalgaz verilecek. 2018 yılında da 4 bin hane daha doğalgaz kullanımına başlayacak.


Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Saray’da doğalgaz bağlantısı gerçekleştirilen Pazarcık Mahalle Muhtarı İbrahim Bostancıoğlu ile Mesut Kabağaç’ın evini ziyaret etti. Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban, Ayaspaşa Mahalle Muhtarı Remzi Ergin ve Yeni Mahalle Muhtarı Mustafa Gündüz’ün de yer aldığı ziyarette Başkan Kadir Albayrak, Bostancıoğlu ve Kabaağaç ailelerinin doğalgaz sevinçlerine ortak oldu.



“Yatırımlarımızı geleceği düşünerek yapıyoruz”


Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ’ın Türkiye’deki büyükşehirler içinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Doğalgazın Saray’a gelmesinde emeği geçen başta Büyükşehir Belediyesi ve Saray Belediyesi çalışanları olmak üzere herkesi kutluyorum. Saray halkı doğalgaz sayesinde daha da mutlu yaşayacak. Büyükşehir Belediyesi olarak günü kurtaracak yatırımlar değil, geleceği düşünen yatırımlar yapıyoruz. Doğalgaz da bu önemli yatırımların başında geliyor. Doğalgaz sayesinde çocuklarımıza daha temiz bir Saray bırakacağız. Göreve geldiğimiz 2014 yılından bu yana tüm gücümüzle Tekirdağ için çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
8
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    8°C
  • Pazartesi
    Sisli
    12°C
  • Salı
    Sisli
    12°C
  • Çarşamba
    Sisli
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç