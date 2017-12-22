Saray’da Doğalgazın ilk kıvılcımı çaktı

İlk adımı 31 Mayıs 2016 tarihinde atılan doğalgaz çalışmalarında sona gelindi. 2017 yılı Aralık ayı itibari ile ilçenin ve Ayaspaşa, Kemalpaşa, Pazarcık ve Yeni Mahalleleri olmak üzere 10 bin haneye doğalgaz verilecek. 2018 yılında da 4 bin hane daha doğalgaz kullanımına başlayacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Saray’da doğalgaz bağlantısı gerçekleştirilen Pazarcık Mahalle Muhtarı İbrahim Bostancıoğlu ile Mesut Kabağaç’ın evini ziyaret etti. Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban, Ayaspaşa Mahalle Muhtarı Remzi Ergin ve Yeni Mahalle Muhtarı Mustafa Gündüz’ün de yer aldığı ziyarette Başkan Kadir Albayrak, Bostancıoğlu ve Kabaağaç ailelerinin doğalgaz sevinçlerine ortak oldu.

“Yatırımlarımızı geleceği düşünerek yapıyoruz”

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ’ın Türkiye’deki büyükşehirler içinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Doğalgazın Saray’a gelmesinde emeği geçen başta Büyükşehir Belediyesi ve Saray Belediyesi çalışanları olmak üzere herkesi kutluyorum. Saray halkı doğalgaz sayesinde daha da mutlu yaşayacak. Büyükşehir Belediyesi olarak günü kurtaracak yatırımlar değil, geleceği düşünen yatırımlar yapıyoruz. Doğalgaz da bu önemli yatırımların başında geliyor. Doğalgaz sayesinde çocuklarımıza daha temiz bir Saray bırakacağız. Göreve geldiğimiz 2014 yılından bu yana tüm gücümüzle Tekirdağ için çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz” dedi.