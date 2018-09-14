Saray'da TESKİ'nin çalışmaları hızla devam ediyor

Şafak Başa'yı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında TESKİ'nin il genelinde sürdürdüğü altyapı yatırımları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca 21 Haziran 2018 tarihinde ihale edilen ve çalışmalara başlanılan “Saray İlçesi Muhtelif Mahalleler İçme Suyu, Kanalizasyon İnşaatı ile Güngörmez Mahallesi Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı” işinin hızla devam ettiği dile getirildi. Proje kapsamında yağışlı havalarda su baskınları yaşanan Çukuryurt Mahallesi Yeni Parseller Bölgesinde yağmur suyu çalışmalarının devam ettiği bilgisi verildi.

Başkan Nazmi Çoban, TESKİ'nin il genelindeki altyapı çalışmalarını yakından takip ettiklerini, başarılı işlere imza atıldığını ve bunda emeği geçen başta Genel Müdür Başa olmak üzere tüm TESKİ emekçilerine teşekkür etti. Genel Müdür Başa da Nazmi Çoban ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür etti.