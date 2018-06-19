Saray’da yatırımlar incelendi

Başkan Kadir Albayrak, büyükşehir belediyesi tarafından Saray’da yapılan Küçükyoncalı-Safaalan yolu, Küçükyoncalı halı saha çalışmaları ve kültür merkezi inşaatı ile TESKİ tarafından yapımına başlanan yeni su kuyusu sondaj çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Albayrak, büyükşehir belediyesinin hizmetlerinin tüm ilçelerde olduğu gibi Saray’da da devam ettiğini belirterek "Yapımı devam eden çalışmalarımızı söz verdiğimiz tarihte bitirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Ben bu süre boyunca vatandaşlarımızın anlayışından dolayı kendilerine teşekkür ederim. Tekirdağ, Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları neticesinde daha da gelişecek ve Türkiye’deki büyükşehirler içinde hak ettiği seviyeye ulaşacaktır" dedi.

Başkan Kadir Albayrak daha sonra Saray ilçesinin Safaalan Mahalle Muhtarı Mehmet Özmen ve vatandaşlarla bir araya gelerek Büyükşehir Belediyesinin Safaalan Mahallesi’nde gerçekleştirdiği yatırım ve çalışmalarla ilgili istişarede bulundu.