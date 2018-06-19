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19 Haziran 2018 11:03

Saray’da yatırımlar incelendi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Saray ilçesinde yapımı devam çalışmaları inceledi.

Saray’da yatırımlar incelendi

19 Haziran 2018 11:03


Başkan Kadir Albayrak, büyükşehir belediyesi tarafından Saray’da yapılan Küçükyoncalı-Safaalan yolu, Küçükyoncalı halı saha çalışmaları ve kültür merkezi inşaatı ile TESKİ tarafından yapımına başlanan yeni su kuyusu sondaj çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.


İncelemelerin ardından konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Albayrak, büyükşehir belediyesinin hizmetlerinin tüm ilçelerde olduğu gibi Saray’da da devam ettiğini belirterek "Yapımı devam eden çalışmalarımızı söz verdiğimiz tarihte bitirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Ben bu süre boyunca vatandaşlarımızın anlayışından dolayı kendilerine teşekkür ederim. Tekirdağ, Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları neticesinde daha da gelişecek ve Türkiye’deki büyükşehirler içinde hak ettiği seviyeye ulaşacaktır" dedi.


Başkan Kadir Albayrak daha sonra Saray ilçesinin Safaalan Mahalle Muhtarı Mehmet Özmen ve vatandaşlarla bir araya gelerek Büyükşehir Belediyesinin Safaalan Mahallesi’nde gerçekleştirdiği yatırım ve çalışmalarla ilgili istişarede bulundu.




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