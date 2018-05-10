Saray’daki yatırımlar yerinde incelendi

Başkan Kadir Albayrak, Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımı devam eden Kültür Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Danışmanları Şeref Çetin ve Neşat Erdoğan’ın da yer aldığı incelemelerde Başkan Albayrak yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemelerin ardından Beyazköy Mahalle Muhtarı Mehmet Özer ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Albayrak kendilerinin öneri ve taleplerini dinleyerek büyükşehir belediyesinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.