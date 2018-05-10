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10 Mayıs 2018 14:48

Saray’daki yatırımlar yerinde incelendi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Büyükşehir Belediyesi tarafından Saray ilçesinde gerçekleştirilen yatırımları inceledi ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Saray’daki yatırımlar yerinde incelendi

10 Mayıs 2018 14:48


Başkan Kadir Albayrak, Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımı devam eden Kültür Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Danışmanları Şeref Çetin ve Neşat Erdoğan’ın da yer aldığı incelemelerde Başkan Albayrak yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.


İncelemelerin ardından Beyazköy Mahalle Muhtarı Mehmet Özer ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Albayrak kendilerinin öneri ve taleplerini dinleyerek büyükşehir belediyesinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.




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