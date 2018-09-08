Şarköy Bağbozumu ve Üzüm Festivali düzenlendi

Kirazlı Mahallesi’nde düzenlenen Bağbozumu etkinliğine Tekirdağ Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın yanı sıra Şarköy Kaymakamı Yakup Güney, Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Neşat Erdoğan, davetli misafirler ve vatandaşlar katıldı.

Şarköy Bağbozumu ve Üzüm Festivali kapsamında gerçekleştirilen bağbozumu etkinliğinde protokol üyeleri vatandaşlarla birlikte bağlardan üzüm topladı.

Etkinlikte ilk konuşmayı Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok yaptı. Festivalin Şarköy için önemine değinen Altınok, “Bu yıl ikincisini düzenlemiş olduğumuz Şarköy Bağbozumu ve Üzüm Festivalinin bağbozumunu Kirazlı Mahallemizde hep birlikte gerçekleştirdik. Etkinliğimiz 3 gün sürecek. Etkinlik kapsamında 3 gün boyunca güzel ve farklı programlarımız olacak. Bugün güzel bir havada siz kıymetli misafirlerimizle birlikte bağbozumu etkinliğimizin heyecanını yaşadık. Bu duygu ve düşüncelerle, hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum” dedi.

“Üreticimize elimizden gelen desteği vereceğiz”

Büyükşehir Belediyesi olarak üretime olan desteklerini sürdüreceklerini ifade eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Şarköy’ün 26 köyünü de ayırt etmeden hizmet etmeye devam ediyoruz. Gerçekten 4,5 yıldan fazla oldu bu görevdeyiz. Sayın Süleyman Başkanımızın da ikinci dönemi bu. Süleyman Başkanımızla birlikte Şarköy’de çok güzel hizmetleri hayata geçirdik. Ben, bir kez daha ilçemizin kıymetli vatandaşlarını böylesine çalışkan bir belediye başkanını göreve getirdiği için canı gönülden kutluyorum. Bu bölgeye yapılan her şeyi en ufak detayına kadar bilen biri olarak söylüyorum. Süleyman Başkanımız Şarköy’ü çok seviyor. Ben de ilk olarak 40 sene önce buraya gelmiş, bu bölgenin çiftçisine, üreticine destek olmuş biriyim. O yüzden burası benim için çok özel. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak buraya hizmet etmemiz de nasip oldu. Bundan dolayı gurur duyuyorum. Bu bölgede çiftçilerimizin üretim kapasitesini arttırmak için Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak, üreticimizin yanındayız. Bağbozumu ve üzüm festivalimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyor, hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum” şeklinde konuştu.

“Bağbozumu bereketli bir dönemdir”

Türkiye genelinde bağ alanlarının daralmasının önüne geçilmesi gerektiğine vurgu yapan Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, “Bugün özel bir gün. Geldiğimiz noktada bağbozumu şenlikleri toprağın sesini duyduğumuz dönemlerden bir tanesidir. Bağbozumu, üzümlerin olgunlaşma dönemidir. Bereketli bir dönemdir. Bağcılık ülkemizde çok önemli bir kültürdür. Üzümden birçok yan ürün elde edilmektedir. Önemli bir besinimizdir. Dünya genelinde en çok bağ alanı bulunan beşinci ülke konumundayız. Üretimde ise altıncıyız. Ancak maalesef ürettiğimiz üzümün yalnızca yüzde 5’ini ihracat yapabiliyoruz. Maalesef her geçen yıl üretimimiz azalıyor. Ülkemiz bağcılıktaki potansiyeli tam manasıyla kullanamıyor. Üzüm ve bağcılığın geliştirilmesi anlamında hükümetimizin özel politikalar uygulaması gerekiyor. Bugün üzümün kilosu 65 kuruş. Yani bir kilo üzüm sattığınızda, bir bardak çay bile içemiyorsunuz. Bir an evvel kafamızı kumdan çıkarmamız gerekiyor ve üretimi nasıl daha verimli hale getirebiliriz, bunu düşünmemiz gerekiyor. Türkiye genelindeki bağ alanlarının daralmasının önüne geçmek için projeler üretmemiz gerekiyor. Tekirdağ’da da sofralık ve şaraplık olmak üzere iki tür üzümümüz var. Ben, bağcılığın geliştirilmesi ve ihracat kapasitesinin arttırılması için yeni bir örgütlenme modeline geçilmesi gerektiğini Kirazlı köyümüzden dile getiriyorum. Bu duygularla, bu güzel festivalde emeği geçen herkesi kutluyor, sevgiler ve saygılar sunuyorum” diye konuştu.

“Bağcılığın festivalle taçlandırıldığı bir günü yaşıyoruz”

Şarköy Kaymakamı Yakup Güney de etkinlikte emeği geçenleri kutlayarak, “Bugün ilçemizin önemli bir geçim kaynağı olan, hatta bir gelenek haline dönüşen bağcılığın, festivalle taçlandırıldığı bir günü yaşıyoruz. Öncelikle etkinlikte emeği geçen Belediye Başkanımıza ve diğer tüm herkese ilçemiz adına teşekkür ediyorum. Festivalin ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugün benim Şarköy ilçemizdeki son günüm. Yarın itibariyle yeni görev yerime geçeceğim. Bu vesileyle herkese saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kirazlı Mahallesi sakinlerinin misafirlere ikramları ile mahalledeki etkinlik sona erdi. Şarköy Bağbozumu ve Üzüm Festivali 3 gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.