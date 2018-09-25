Şarköy'de ‘Aşure Günü' etkinliği

Şarköy ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanmak üzerei olan Cemevi'nde gerçekleşen Aşure Günü Etkinliğinde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın yanı sıra; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Neşat Erdoğan, Cem Vakfı Genel Müdürü Hıdır Akbayır, Tekirdağ Alevi ve Bektaşi dernek başkanları, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Muharrem ayının hayırlı olmasını diliyorum”

Etkinlikte konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Muharrem ayı, dinimizin en önemli, en kutsal aylarından bir tanesidir. Büyük acılara da şahit olmuştur ama Alevi canlar bu acıları sevgiye dönüştürmeyi de bilmiştir. Alevi cemaatinin Cem yapacağı binaların olmadığını görünce ilk Cemevi'ni Muratlı'da yaptık. Açılıştaki heyecan görülmeye değerdi. Şarköy'den bu konuda büyük bir talep geldi. Şarköy'ün mimarisine yakışır bir Cemevi yaptık. Ben Muharrem ayının hayırlı olmasını, kestiğiniz kurbanların kabul olmasını diliyorum” dedi.

Şarköy Aşure Günü Etkinliği, yapılan konuşmaların ardından edilen dualar ve aşure ikramı ile son buldu.