Şarköy'de balıkçılar bilgilendirildi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde balıkçılarla bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Su Ürünleri Kanunu ve denizlerdeki yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi ile ilgili Tekirdağ Şarköy ilçesinde bulunan balıkçılara bilgilendirme toplantısı yapıldı. Şarköy balıkçı barınağında yapılan toplantıya İlçe Kaymakamı Kemal Yıldız, Sahil Güvenlik Komutanı Eray Borucu, İlçe Jandarma Komutanı Hasan Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Sedat Kayrak, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdür V. Murat Sönmez ve balıkçılar katıldı.

Karşılıklı fikir alışverişinde bulunan toplantıda, balıkçılar yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi ve kaçak avcılığın engellenmesi adına olumlu kararlar aldı.