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23 Aralık 2017 19:11

Satıcılardan sahte bilet konusunda uyarı

Yılbaşı büyük ikramiye çekilişine sayılı günler kala umutlarını talih kuşunun kanadına bağlayanlar Milli Piyango bayilerinde şansını deniyor.

Satıcılardan sahte bilet konusunda uyarı

23 Aralık 2017 19:11

Satıcılar ise vatandaşları sahte bilet konusunda uyarıyor.


Çorlu’da Omurtak Caddesi üzerine Milli Piyango bileti satışı yapan Mesut Dülgar, yılbaşı biletlerine ilginin son derece yüksek olduğunu söyledi. 2008 yılında Çorlu’ya büyük ikramiye isabet ettiğini ve bileti kendisinin sattığını kaydeden Dülgar, “Yılbaşı biletleri satışta ve satışlarımız gayet güzel. 2008’de Çorlu’ya büyük ikramiyeyi biz verdik. İnşallah bu yıl da büyük ikramiyeyi Çorlu’ya kazandırmak istiyoruz. Büyük ikramiye geçen seneye göre 1 milyon daha arttı ve 61 milyon TL oldu. Çorlu’ya çıkacak. Çeyrek bilet, 15, yarım bilet 30, tam bilet ise 60 TL’den satılıyor” dedi.


Sahte bilet konusunda endişe yaşayan vatandaşları da ikaz eden Dülgar, “Bildikleri bayilerden alsınlar. Biz aşağı, yukarı 18 senedir bu işi yapıyoruz. Vatandaşlar caddelerde yer alan tezgahlardan korkmasınlar, çünkü bizler belediyeye işgaliye bedelleri ödüyoruz ve her zaman buradayız. Biletlerde kabartmalar ve baktıkları zaman kabartmaları görebiliyorlar bir de havaya kaldırdıklarında içerisinde gizli Milli Piyango işaretleri var. Halkımız bunlara dikkat etsin sahte bilet almasın. Elde satanlardan özellikle almasınlar. Ama tezgahlardan korkmasınlar” diye konuştu.




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