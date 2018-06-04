Şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği düzenlendi

Ney Taksimi ile başlayan iftar programı, Kuran-ı Kerim Tilaveti ile devam etti. İftardan önce şehitler için toplu şekilde dualar edilerek iftar yemeğine geçildi. Yemekten sonra şehitler, gaziler ve daha önce vefat etmiş teşkilat mensupları için hatim okundu.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın iftar yemeğinden sonra yaptığı konuşmasında, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz milletimizi ve devletimizi ayakta tutan milli ve manevi ruhun temsilcileridir. Millet olarak onların emanetine sahip çıkmak ve bu emaneti güçlü yarınlara taşımak boynumuzun borcudur” dedi.

İftar programına Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Garnizon Komutanı Topçu Kurmay Albay Selçuk Kubilay Karslı, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığını temsilen Nedim Özkan, Tekirdağ İdare Mahkemesi Başkanı Mikail Kılıç, Tekirdağ Vergi Mahkemesi Başkanı Volkan Erdoğdu, Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şahin Karakaş, Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Yılmaz, şube müdürleri ve diğer misafirler katıldı.