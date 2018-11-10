Şehit Dinçer Ersoy ölümünün 6'ncı yılında mezarı başında anıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Şehit Dinçer Ersoy, ölümünün 6'ncı yılında mezarı başında dualarla anıldı.

Siirt'in Pervari ilçesinde düşen helikopterde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Dinçer Ersoy için şahadetinin altıncı yıl dönümü dolayısıyla Çerkezköy Şehitliği'nde anma programı düzenlendi.

Şehit Uzman Çavuş Dinçer Ersoy için Çerkezköy Şehitliği'nde düzenlenen anma programına Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, 3. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, Belediye Başkanı Vahap Akay, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Volkan Torun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, Şehit Annesi Nilüfer Hatun Ersoy ve Şehit Babası Mustafa Ersoy, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çerkezköy Temsilcisi Hasan Hüseyin Yarlıgan, şehidin adının verildiği Şehit Dinçer Ersoy İlkokulu Müdürü Önder Ayaz ve öğrenciler katıldı.

Anma programı kapsamında Şehit Dinçer Ersoy İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinden Dilara Çetin, Dinçer Ersoy'un özgeçmişini okudu. Yine 4. sınıf öğrencilerinden Aymine Uzunoğlu'nun 'Selam Şehitler' isimli şiirini okumasının ardından Dilara Güleç de 'Şehit Komandonun Vasiyeti' isimli kompozisyonu okudu. Sonrasında Şehit Dinçer Ersoy ve diğer şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Oğlunun Atatürk sevdalısı bir çocuk olduğunu ifade eden Şehit Annesi Nilüfer Hatun Ersoy, “Onun 10 Kasım'da şehit olması sanki bu sevginin göstergesi. Hem gururluyuz hem de üzüntülüyüz.

Ben bir evlat vatana feda ettim ama bir sürü evlat kazandım. Vatanımız sağ olsun” dedi.

Sonrasında protokol üyeleri ve minik öğrenciler Şehit Dinçer Ersoy'un kabri başında dualar ettiler.