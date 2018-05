Şehit Turgut Arslan Aile Yaşam Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende ilk konuşmayı Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı M. Zeki Gürcün gerçekleştirdi. Tesisin teknik bilgileri hakkında katılımcıları bilgilendiren Gürcün, "Bugün Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Şehit Turgut Arslan Aile Yaşam Merkezi’nin açılışını yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. 1-1 buçuk saat önce Sağlamtaş Mahallemizde TESKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından yenilenen İçme Suyu Tesisi’nin açılışını gerçekleştirdik. Bugün Malkara Sağlamtaş Mahallesi’ne gerçekten pırıl pırıl bir arıtma tesisi yapılmış. Kendilerini kutluyorum. Belediyemiz, bu tesisin dışında kültür ve sosyal tesislerine, spor tesislerine gerekli önemi vermektedir. Bu tesisimiz, bölgedeki sosyal ve kültürel etkinliklere, nişanlara, düğünlere ve kurs faaliyetlerine ev sahipliği yapacaktır. Büyükşehir Belediyemiz, bu tesisin haricinde yine sosyal ve kültürel anlamda hizmet verecek olan 4 tane kültür merkezinin inşaat çalışmalarına devam ediyor. Malkara ilçemizde yine bu tesisin dışında bir tane çok amaçlı salon yatırım programımızda var. Büyükşehir Belediyemiz sanat ve kültürel etkinliklere verdiği değeri bu yatırımlarla göstermiş oluyor. Sanat ve kültüre destek anlamındaki yatırımların yanında, cemevleri, yüzme havuzları, okullar, kapalı spor salonları katlı otoparklar, otobüs terminalleri, sebze meyve halleri, su ürünleri toptancı hali, meydan düzenlemeleri, yaya üst geçitleri, büyük parklar, okul ve dini tesislerin bakımı gibi çok sayıda yatırımı bugüne kadar yaptı, yapmaya da devam ediyor. Büyükşehir Belediyemize bağlı Fen İşleri Daire Başkanlığı ve Etüt Projeler Daire Başkanlığımızda 50’ye yakın devam eden projesi var ve çalışmalar hızla devam ediyor. Bu iki dairemizin toplam yatırım maliyeti, 942 milyon 120 bin liradır. Tesisimiz, bodrum, zemin ve 2 kattan oluşuyor. İnşaatımız 3 bin 79 metrekare alan üzerine inşa edildi. Kapalı alanımızın da toplamı bin 705 metrekaredir. Bu tesisin Büyükşehir Belediyemize maliyeti, 3 milyon 54 bin liradır. Bu tesisimizin projesi Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının mühendisleri tarafından hazırlandı. Tesisimizde 535 kişilik çok amaçlı salon, 2 adet ofis, 3 adet eğitim salonu, düğün salonuna hizmet edecek mutfak, gelin odası, 27 araçlık otopark, peyzaj düzenlemeleri açık alanlar ve teknik alanlar bulunacak. Ben bu tesisin inşasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tesisin Malkaralı vatandaşlara hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

“Malkara her türlü yatırımı hak ediyor”

Tekirdağ’a hizmet etmeye devam edeceklerini söyleyen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise "Bu tesisin ismini koyarken çok düşündük. Sonrasında Malkara Belediye Başkanımızla birlikte tesisimizin isminin Şehit Turgut Arslan olmasına karar verdik. Kıymetli şehidimiz Turgut Arslan’ın ismi zaten gönlümüzde ebediyen yaşayacak ama biz burada da isminin olmasını, gelecek nesillerinde şehidimizi tanımasını arzu ettik. Her gün ya bir açılış ya da bir temel atma töreni gerçekleştiriyoruz. Öğle saatlerinde de Sağlamtaş Mahallesi’nde TESKİ tarafından kapsamlı bir şekilde yenilenen İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin açılışını gerçekleştirdik. Orada vatandaşlarımızın sağlığı açısından önemli bir hizmet gerçekleştirdik. Burada da bu tesisin açılışını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Malkara her türlü yatırımı hak ediyor. İhtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Göreve yeni başladığımızda, Malkara ziyaretimde kara kara buradaki işlerin altından nasıl kalkacağımızı düşünüyorduk. Ama 4 yılda Malkara modern bir şehir görünümüne kavuştu. Bu başarının büyük payı ben ve Ulaş Başkanımızın değil, bizi bu görevlere layık gören örgütümüz ve kıymetli halkımızındır. Hizmet süremiz tamamlanmadan temelini atmış olduğumuz Et Kombina Tesisi’nin de açılışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Görev süremizin sonuna kadar Malkaralılara ne söz verdiysek, hepsini yerine getireceğiz. Ben bu tesisin bütün vatandaşlarımıza, Malkaralılara hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından Şehit Turgut Arslan Aile Yaşam Merkezi’nin açılışı, büyük coşku eşliğinde gerçekleştirildi. Daha sonra katılımcılar tesisi gezerek teknik personelden tesis hakkında bilgiler aldı.

Malkara ilçesine bağlı Hacıevhat Mahallesi’nde gerçekleştirilen Şehit Turgut Arslan Aile Yaşam Merkezi’nin açılışına, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu eski Belediye Başkanı Ünal Baysan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Genel Sekreter Yardımcısı M. Zeki Gürcün, Büyükşehir Belediyesi ve Malkara Belediyesinin idari ve teknik personeli, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.