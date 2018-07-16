Şehitler ve tren kazasında ölenler için mevlit okutuldu

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişimi sırasında şehit düşenler başta olmak üzere tüm şehitler ile 8 Temmuz 2018 Pazar günü Çorlu’da yaşanan tren kazasında hayatlarını kaybedenler için mevlit okutuldu.

Hacı Mehmet Şirikçi Camii’de düzenlenen mevlit programına Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, protokol üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.