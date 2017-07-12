Şehitleri kabirleri başında andılar

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlikte düzenlenen törene Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer, Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürü Sahir Uzun, Kapaklı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Fevzi Bayram, AK Parti Kapaklı İlçe Başkanı Salih Bezgin, CHP İlçe Başkanı Kenan Seçkin, MHP İlçe Başkanı İsmail Türker, TSD Kapaklı Şube Başkanı Hayati Çakan, İlçe Müftüsü İsa Aktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahsin Nalbant, Gaziler, Muhtarlar ve Şehit aileleri katıldı.

Karaağaç Mahallesi Fatih Mezarlığında bulunan şehitliği ziyaret eden Kapaklı Protokolü, şehit ailelerine karanfil dağıttıktan sonra şehitlerimizin kabirleri başına dua ettiler.

Kaymakam Mehmet Yüzer, töreninin ardından şehit aileleri ile tek tek ilgilenerek sohbet etti. Bir ihtiyaçlarının olması halinde Kaymakamlığın kapısının her zaman açık olduğunu hatırlatan Yüzer, şehitlerimize Allah’tan rahmet diledi.