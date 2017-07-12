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12 Temmuz 2017 12:02

Şehitleri kabirleri başında andılar

Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer ve protokol mensupları Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde şehit düşen Emrah Çalkın ve Tunceli’de terhisine 40 gün kala şehit olan Kadir Dadaş’ın kabirleri başında tören düzenlendi.

Şehitleri kabirleri başında andılar

12 Temmuz 2017 12:02


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlikte düzenlenen törene Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer, Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürü Sahir Uzun, Kapaklı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Fevzi Bayram, AK Parti Kapaklı İlçe Başkanı Salih Bezgin, CHP İlçe Başkanı Kenan Seçkin, MHP İlçe Başkanı İsmail Türker, TSD Kapaklı Şube Başkanı Hayati Çakan, İlçe Müftüsü İsa Aktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahsin Nalbant, Gaziler, Muhtarlar ve Şehit aileleri katıldı.


Karaağaç Mahallesi Fatih Mezarlığında bulunan şehitliği ziyaret eden Kapaklı Protokolü, şehit ailelerine karanfil dağıttıktan sonra şehitlerimizin kabirleri başına dua ettiler.


Kaymakam Mehmet Yüzer, töreninin ardından şehit aileleri ile tek tek ilgilenerek sohbet etti. Bir ihtiyaçlarının olması halinde Kaymakamlığın kapısının her zaman açık olduğunu hatırlatan Yüzer, şehitlerimize Allah’tan rahmet diledi.




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