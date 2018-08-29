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29 Ağustos 2018 12:53

Şehitlerin adları Ergene’de yaşatılacak

Ergene Belediyesi, Velimeşe Mahallesi’nde şehitlerin isimlerinin verildiği iki parkın açılışını 30 Ağustos tarihinde gerçekleştirerek Ergeneli şehitlerin isimlerini yaşatacak.

Şehitlerin adları Ergene’de yaşatılacak

29 Ağustos 2018 12:53


Ergene’deki mahalleleri her geçen gün daha da güzelleştirmek adına çalışmalar yapan Ergene Belediyesi şimdi de Velimeşe Mahallesi’ne iki park daha kazandırıyor. 30 Ağustos tarihinde Velimeşe Mahallesi’nde açılışı yapılacak olan parklara Ergeneli şehitlerin adı verildi.


Velimeşe Mahallesi’ndeki parkın birine 2005 yılında Ağrı İl Jandarma Komutanlığında vatani görevini yaparken trafik kazası geçirerek şehit düşen Jandarma Er Mustafa Erişen’in adı, diğerine de 2018 yılı Nisan ayı içinde Şırnak Bestler-Dereler Kurtdağı üs bölgesine terör örgütü üyelerince yapılan hain saldırıda çıkan çatışmada şehit olan Piyade Onbaşı Sedat Mekan’ın adı verildi.


Şehitlerin isimlerinin verildiği iki parkın açılışı da 30 Ağustos Perşembe günü saat 14.00’da Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi’nde yapılacak.




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