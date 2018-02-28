Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 11:31

Şehre inen koyun zabıtayı peşine taktı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde ahırdan kaçarak şehir merkezinde dolaşan koyun, zabıtalar tarafından güçlükle yakalandı.

Şehre inen koyun zabıtayı peşine taktı

28 Şubat 2018 11:31


Edinilen bilgiye göre, ahırda ipini koparan bir koyun, ilçe merkezine indi. Çarşı trafiğini birbirine katan koyunu gören vatandaşlar bu durumu şaşkınlıkla izlendi. Zabıta ekiplerini peşinden koşturan koyun, tarafından Atatürk Bulvarında yakalandı.


Yolda giderken bir koyunun sağa sola kaçtığını gören Rıza Pala isimli bir vatandaş, "Zabıtaya haber verdik. Zabıtalar da kısa sürede içerisinde yakaladı" dedi.


Mehmet Cılız’a ait olduğu belirlenen koyun, zabıta ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
3
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    3°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    8°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    8°C
  • Pazar
    Hafif Yağmurlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç