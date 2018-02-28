Şehre inen koyun zabıtayı peşine taktı

Edinilen bilgiye göre, ahırda ipini koparan bir koyun, ilçe merkezine indi. Çarşı trafiğini birbirine katan koyunu gören vatandaşlar bu durumu şaşkınlıkla izlendi. Zabıta ekiplerini peşinden koşturan koyun, tarafından Atatürk Bulvarında yakalandı.

Yolda giderken bir koyunun sağa sola kaçtığını gören Rıza Pala isimli bir vatandaş, "Zabıtaya haber verdik. Zabıtalar da kısa sürede içerisinde yakaladı" dedi.

Mehmet Cılız’a ait olduğu belirlenen koyun, zabıta ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.