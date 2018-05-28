’Şehrim 2023’ otobüsünde vatandaşlar hayallerini yazıyor

Çerkezköylü vatandaşlar yaşamak istedikleri şehir modelini hazırlanan mektuplara yazdı.

AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından şehirlerin kendine özgü 2023 hedeflerinin ve vizyon planlarının ortaya konulmasının hedeflendiği Şehrim 2023 Projesi kapsamında ilçeye gelen otobüs ekibi, Çerkezköy Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlarla buluştu.

‘Şehrim 2023’ otobüsü burada vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı. AK Parti Çerkezköy İlçe Teşkilatı yöneticileri vatandaşlarla tek tek ilgilendi. Yüzlerce vatandaş hayallerindeki Çerkezköy’ü mektuplara yazarak AK Parti Çevre ve Şehircilik Başkanlığına gönderdi. Vatandaşlar en çok Çerkezköy’ün trafiğinden, altyapısından, yerel yönetimlerinin yetersizliğinden şikayetçi oldu.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Adayı Abdullah Öğe, ‘Şehrim 2023’ otobüsünü AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Ercan Tanışık ve yönetim kurulu üyeleri ile beraber ziyaret etti. Otobüs hakkında bilgi veren AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Ercan Tanışık, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Genel Başkan Yardımcımız Samsun Milletvekili, Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Sayın Çiğdem Karaaslanın başlatmış olduğu Şehrim 2023 Projesi kapsamında otobüs ilçemize geldi. Proje kapsamında ortak geleceğimiz olan şehirlerimizin mevcut durum analizlerinin yapılması, şehrin sorunları ve olanakları güçlü ve zayıf yönlerinin şehrin dinamikleri ile tartışılması, şehirlerimizin belirlenen potansiyelleri ve öne çıkan değerleriyle yenilikçi bir bakış açısını birleştirerek kimlikli şehirler özgürlüğüne ulaştırılması amacıyla ortak aklın ortaya koyacağı bir çalışma modelini ortaya koyuyoruz” diye konuştu.

“Güzel fikirlerinizi bekliyoruz"

Tanışık, “AK Parti olarak, Türkiye’nin her meselesinde olduğu gibi, şehircilik alanında da güçlü bir iddianın sahibi olarak, geleceğin Türkiye’si için, şehirlerimizin Çevre, Şehir ve Kültür vizyonlarını ortaya koymak amacıyla öncelikli olarak 30 Büyükşehirde başlayan Şehrim 2023 projesinde, katılımcı bir anlayışı vizyoner bir bakış açısıyla birleştiren ve bu yolla yereli evrensel bir değere dönüştürmeyi amaçlayan stratejileri hep birlikte hayata geçireceğiz.” dedi.

"AK Parti belediyeciliğini getireceğiz"

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Adayı Abdullah Öğe de 2019 yılında Çerkezköy’ü yeniden AK Parti belediyeciliğine kavuşturacaklarını vurguladı. Öğe, “30 Büyükşehirde ‘Şehrim 2023’ otobüsümüz vatandaşlarımızın hayallerine dokunuyor. Bu otobüste anket çalışması yapılıyor ve vatandaşlarımız yaşadıkları şehrin daha da güzelleşmesi ve iyileşmesi gerektiği düşüncelerini aktarıyor. Nasıl bir şehir istiyorsanız burada düşüncelerinize yer veriyoruz. Şehirlerimiz çocuklarımızı büyüttüğümüz, sadece betondan oluşan ruhsuz yerler olmamalı. Bizler toprağa yakınız, topraktan yaratıldık. Toprağa, yeşile önem veren ve bu yönde çalışmalarını yapan bir teşkilatız. 81 ilden hemşehrimizin olduğu Çerkezköy’ü iyileştireceğiz. İnşallah 2019’da AK Parti belediyeciliğini Çerkezköy’e kazandıracağız. Bizler bu konuda elimizden geleni yapıyoruz siz kıymetli vatandaşlarımızdan da destek bekliyoruz” dedi.