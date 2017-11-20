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20 Kasım 2017 12:12

Sektör-okul işbirliğinin geliştirilmesi protokolü

TEKİRDAĞ (İHA) – Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Tekirdağ Aşçılar ve Pastacılar Derneği arasında mesleki ve teknik eğitimi geliştirmek maksadıyla "Sektör, okul, işletme ve işbirliğinin geliştirilmesi” protokolü imzalandı.

Sektör-okul işbirliğinin geliştirilmesi protokolü

20 Kasım 2017 12:12


Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Tekirdağ Aşçılar ve Pastacılar Derneği arasında başta ulusal ve uluslararası tüm faaliyetler ve mesleki eğitim olmak üzere "Sektör, okul, işletme ve işbirliğinin geliştirilmesi" protokolünü Dernek Başkanı Rafi Erdoğan ve Okul Müdürü Oğuz Günaçan imzalandı.


Dernek Başkanı Rafi Erdoğan yaptığı açıklamada, Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin geçmiş tarihi itibari ile birçok değerli sektör elemanı ve yöneticisi yetiştirdiğini, sektör açısından en değerli okullardan biri olduğunu belirtti. Erdoğan, "Amacımız okul yönetimi ile birlikte Tekirdağ’ımızda güzel faaliyetlere imza atmak, sektörümüze nitelikli kalifiye eleman yetiştirmek ve Tekirdağ’ı yerel ve uluslararası piyasada en iyi bir şekilde temsil etmektir. Bu vesile ile bu anlaşmada emeği geçen başta Okul Müdürü Oğuz Günaçan ve tüm okul öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyor, sektörümüze, bölgemize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.




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