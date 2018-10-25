İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Semt pazarında terazi ve baskül kontrolleri

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri semt pazarlarında terazi ve basküllerin iki yılda bir yapılan soğuk damga kontrollerine devam ediyor.


Tekirdağ'da semt pazarlarındaki ölçü ve tartı aletleri kanunu gereği tek tek denetlenirken geçilirken ayrıca gramaj kontrolleri yapıldı. Zabıta ekipleri, süreleri dolan terazi sahiplerini 2019 yılı 1 Ocak ile 28 Şubat tarihleri arasında Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik Merkezinde bulunan Ölçü Ayar Biriminde işlemlerinin yapılması hususunda uyardı.



"Vatandaşlarımızın alışverişlerini gönül rahatlığı içerisinde yapabilmeleri için kontrollerimize devam ediyoruz"


Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, semt pazarlarında bulunan damgasız, onaysız ve kaçak terazilerin rutin kontrolleri yapıldığını belirtirken, "Denetimlerimizde kaçak terazi kullananlar hakkında işlemler yapılırken, onaysız kullananlar ise onaylı terazi kullanmaları ve ölçü ayar birimimizde kontrollerini yaptırmaları konusunda uyarıldı. Vatandaşlarımızın alışverişlerini gönül rahatlığı içerisinde yapabilmeleri için kontrollerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.