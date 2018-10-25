Semt pazarında terazi ve baskül kontrolleri

Tekirdağ'da semt pazarlarındaki ölçü ve tartı aletleri kanunu gereği tek tek denetlenirken geçilirken ayrıca gramaj kontrolleri yapıldı. Zabıta ekipleri, süreleri dolan terazi sahiplerini 2019 yılı 1 Ocak ile 28 Şubat tarihleri arasında Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik Merkezinde bulunan Ölçü Ayar Biriminde işlemlerinin yapılması hususunda uyardı.

"Vatandaşlarımızın alışverişlerini gönül rahatlığı içerisinde yapabilmeleri için kontrollerimize devam ediyoruz"

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, semt pazarlarında bulunan damgasız, onaysız ve kaçak terazilerin rutin kontrolleri yapıldığını belirtirken, "Denetimlerimizde kaçak terazi kullananlar hakkında işlemler yapılırken, onaysız kullananlar ise onaylı terazi kullanmaları ve ölçü ayar birimimizde kontrollerini yaptırmaları konusunda uyarıldı. Vatandaşlarımızın alışverişlerini gönül rahatlığı içerisinde yapabilmeleri için kontrollerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.