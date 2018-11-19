Serdar Leblebici'nin "Üç Leyli Gece" resim sergisi açıldı

Ünlü ressam Serdar Leblebici'nin "Üç Leyli Gece" adlı resim sergisi Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Bisanthe Sanat Galerisi'nde açıldı.

Açılışa, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Alarm-art Grubunun Küratörü Hakan Esmer, sergi sahibi ressam Serdar Leblebici, Alarm-art Grubu sanatçıları, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral, Avrupa Roman Hakları Merkezi Türkiye Gözlemcisi Gazeteci-Yazar Hacer Foggo ve sanatsever Tekirdağlılar katıldı.

Serdar Leblebici'nin açıklamalarıyla başlayan açılışta eserleri ve üretim süreci ile ilgili konuşan Leblebici, "Hayatım resim. Kendimi en iyi ifade edebileceğim sanat dalının resim olmasından dolayı kendimi şanslı hissediyorum. Tek bir hedefim var. Kendimle olan yarışımdan kopmadan bu çabayı sürdürebilmek. Sürekli çalışıyor olmak. Yaptığım bir esersin hazzının çok olmasından bir sonraki eserim ile besleniyorum. Sergimde farklı dönemlere ait 4 seri çalışmamdan seçtiklerimi paylaşıyorum. Bunlar Gövdeler Serisi, Gizemli Nü Serisi, Portre Serisi ve Su Serisi'dir" dedi.

Tekirdağ ve Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ile sözlerine devam eden Leblebici, "Burada sayın Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat beyefendi ve ona inanan ekibinin vizyonu ile oluşan heyecanlar nedeniyle sanatseverlerle bu çok özel yerde buluşuyoruz. Mimari anlamda çok özel bir mimariye sahip bu mekanın kimliğine en ufak bir müdahale olmaksızın tasarlanmış Bisanthe Sanat ve Tasarım Galerisi'ni belki de Türkiye'de tek olma özelliği taşıyor. Bir şeylerin öncüsü olma konumundaki kentte sanata çok değer veren bir başkanın nezdinde bu sergide yer almaktan çok mutluyum. Sizler de takdir edersiniz ki bu eserler böyle bir mekanda bir araya geldiklerinde gerçekten çok güçlü bir etki yaratıyor. Konseptin küçük ebatlar olması nedeniyle çok özel bir galeri konumunda. Burada sanatseverler ile heyecanımı paylaşıyor ve tekrar Tekirdağ'da olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Tüm sanatseverlere teşekkür ederim" diye konuştu.

Serdar Leblebici'nin konuşmasının ardından Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat da sergi ile ilgili görüşlerini paylaştı. Eşkinat, "Bir hayalimiz daha gerçekleşti. Bu hayalde şehrimizin bir sanat galerisine kavuşmasıydı. Bu hayalimizi gerçekleştireli 1 yıla yakın bir süre oldu ve kararlı bir biçimde her ay burada açılan sergilerle Süleymanpaşalılar, Tekirdağlılar bir sanat kentinde bu galeride Türkiye'nin hatta uluslararası sanatçıların sergileri ile buluşuyorlar. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin Bisanthe Sanat Galerisi'ne olan ilgisi bizim kararımızın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor." dedi.

Sözlerine yeni çalışmaların müjdeleri ile devam eden Eşkinat, "Sanat alanındaki çalışmalarımız katlanarak devam edecek. Resimde, müzikte, heykelde, diğer sanat kollarında artık altyapısını, üst yapısını tamamlayan Süleymanpaşa Belediyesi kaynaklarını daha çok bu alanlara ayıracak. Bunu sporla da bütünleştireceğiz. Yelken, satranç ve diğer sporlarda Süleymanpaşa'da farklı adımlar atılıyor. Şimdi önemli bir sürpriz de satranç alanında oluşacak çocuklarımız için. Bugün federasyonumuz ile beraber satranç parkını kurguladık. Önümüzdeki yıl Türkiye'de Süleymanpaşa'nın çocukları yelkende olduğu gibi satrançta da ayrıcalıklı olduklarını göstermeye devam edecekler. Sanatçısıyla, sporcusuyla, düşünen çocuklarıyla Süleymanpaşa geliyor." ifadelerini kullandı.

Serdar Leblebici'nin "Üç Leyli Gece" adlı resim sergisi Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Bisanthe Sanat Galerisi'nde 10 Aralık pazartesi gününe kadar ziyaretçileri için açık kalacak.