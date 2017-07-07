Serhat Maden Ergene Velimeşespor’da

Lig’de mücadele edecek olan Ergene Velimeşespor yeni sezon kadrosunu oluşturmak için transferlere devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon 3. Lig takımlarından Elaziz Belediyespor forması giyen 24 yaşındaki savunma oyuncusu Serhat Maden kendisini Ergene Velimeşesporlu yapan sözleşmeye imza attı. Geçtiğimiz sezon Elaziz Belediyespor takımı ile 33 maça çıkan Serhat Maden bu maçlarda 2 de gol kaydetti. Stoper mevkiinde görev yapmasına karşın bir savunmacı için son derece dikkat çekici bir özelliğe de sahip olan Serhat Maden, geçtiğimiz sezon forma giydiği 33 maçta sadece 3 kez sarı kart gördü. Elaziz Belediyespor forması ile başarılı bir sezon geçiren genç oyuncu gelecek sezon Ergene Velimeşespor’un başarısı için ter dökecek.

İzmirspor, İskenderun Demir Çelikspor, Lüleburgazspor, Salihli Belediyespor, İzmir İl Özel İdaresi, Gümüşordu, Tire 1922 ve Orhangazispor takımlarının da formalarını giymiş olan Serhat Maden Ergene Velimeşespor’a Elaziz Belediyespor takımından katıldı. 66 kez bölgesel amatör lig maçına çıkan genç stoper 3. Lig’de ise 94 maça çıkan son derece tecrübeli bir isim olan Serhat Maden 7 kez de Türkiye Kupası maçına çıktı.