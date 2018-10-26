Sevgi yolunda görsel şölen

Sokaktaki Sevgi Yolunda bulunan ağaçlar, fenerlerle donatıldı. Renkli ağaç fenerleri ile süslenen Sevgi Yolu yepyeni bir görüntüye kavuştu.

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından alt yapısı yenilenen, kaldırımları ve yolu kilit parke taşlarla döşenen Sağlık Mahallesi Edirne 4. Sokaktaki Sevgi Yolunda bulunan ağaçlar önceki gün ağaç fenerleri ile süslendi. Akşam karanlığını rengarenk ışıkları ile aydınlatan ağaç fenerleri Sevgi Yolunda görsel bir şölen oluşturuyor.

Yapılan çalışmalardan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, "Sokağımız Ergene Belediyesinin çalışmaları ile yenilendi. Artık yol ve kaldırım sorunumuz kalmadı. Birde ağaç fenerleri ile süslenen sokağımız buraya daha büyük bir güzellik kattı" dedi.