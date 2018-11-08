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Seyir halinde yanan minibüs küle döndü

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde seyir halinde yanan minibüs hurdaya döndü.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde seyir halinde yanan minibüs hurdaya döndü.


Olay, D-110 karayolu üzeri Izgar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametinden Malkara istikametine seyreden Kenan Ş. yönetimindeki 34 FA 9788 plakalı servis minibüsünün motoru tutuştu. Sürücü araçtan atlayarak yara almadan kurtuldu.


Alev alev yanan minibüse, olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sonucu araç hurdaya döndü.


Kenan Ş.'nin, kullandığı minibüsle İstanbul'da öğrenci servis şoförlüğü yaptığı öğrenildi.

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