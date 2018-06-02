Seyir halindeki otomobil yandı

Olay, Camiatik Mahallesi Londra Asfaltı üzeri Öztrak Parkı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin motor bölümü henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden sürücü, aracı durdurup dışarı çıktı.

Diğer sürücülerin yangın tüpü getirmesiyle sürücü yangına ilk müdahaleyi yaparak söndürdü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Hasar gören otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.