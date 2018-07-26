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26 Temmuz 2018 13:33

SGK Şube Müdürü Çelik’ten yapılandırma uyarısı

Çorlu Sosyal Güvenlik İlçe Müdürü Sedat Çelik Çorlu, Yeni Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Zeki Dobrucalı’yı ziyaret ederek 31 Temmuz tarihinde sona erecek yapılandırma başvuruları ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

SGK Şube Müdürü Çelik’ten yapılandırma uyarısı

26 Temmuz 2018 13:33


Gerçekleştirilen ziyarette SGK Çorlu Şube Müdürü Sedat Çelik 7143 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, yapılandırmanın 2018 Mart ayı ve öncesi dönemlere ait sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, rücu alacakları, yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ -Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak prim borçlarını kapsadığını aktardı. Çelik, vatandaşların 31 Temmuz tarihine kadar yapılandırmadan faydalanmalarını istedi.


SGK Müdürü Çelik ayrıca, “Hem elektronik ortamda hem Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkez müdürlüklerinde, hem de posta yoluyla yapılandırma başvuruları alınmaya başlanmıştır” ifadelerine yer verdi.


Çorlu Yeni Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Dobrucalı da gerçekleştirilen ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Yapılandırma ile ilgili ortaklarımıza ve çok değerli esnaflarımıza bilgilendirme yapacağız” dedi.




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