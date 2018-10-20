Silahla yaralama olayının zanlısı saklandığı bazada yakalandı

Tekirdağ'da bir kişiyi silahla yaralayan şahıs, polis ekiplerince bir eve düzenlenen baskında saklandığı bazanın içinde yakalandı.

Süleymanpaşa ilçesi Eskicamii Mahallesi'nde 5 Ağustos'ta A.D. isimli şahıs, tartıştığı C.D. isimli şahsı silahla bacağında yaralaşım ardından olay yerinden kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan C.D.'nin tedavi sürecinde bir bacağı kesilmişti.

Olayın firari zanlısı A.D.'yi bulmak için aramalarına ara vermeden devam eden polis ekipleri, zanlının gidebileceği Yağcı ve Ferhadanlı mahallerindeki adresleri aradı ancak şahıs bulunamadı. Şahsın Tekirdağ merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bulunan bir adrese geldiğini duyan polis ekipleri, alınan arama kararının ardından şahsın ikametine giderek evde arama yaptı. Aranan zanlı yatak odasında bulunan baza içerisinde saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. Şahıs gözaltına alınarak gerekli soruşturmalar başlatıldı.