İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silahla yaralama olayının zanlısı saklandığı bazada yakalandı

Tekirdağ’da bir kişiyi silahla yaralayan şahıs, polis ekiplerince bir eve düzenlenen baskında saklandığı bazanın içinde yakalandı.

Tekirdağ'da bir kişiyi silahla yaralayan şahıs, polis ekiplerince bir eve düzenlenen baskında saklandığı bazanın içinde yakalandı.


Süleymanpaşa ilçesi Eskicamii Mahallesi'nde 5 Ağustos'ta A.D. isimli şahıs, tartıştığı C.D. isimli şahsı silahla bacağında yaralaşım ardından olay yerinden kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan C.D.'nin tedavi sürecinde bir bacağı kesilmişti.


Olayın firari zanlısı A.D.'yi bulmak için aramalarına ara vermeden devam eden polis ekipleri, zanlının gidebileceği Yağcı ve Ferhadanlı mahallerindeki adresleri aradı ancak şahıs bulunamadı. Şahsın Tekirdağ merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bulunan bir adrese geldiğini duyan polis ekipleri, alınan arama kararının ardından şahsın ikametine giderek evde arama yaptı. Aranan zanlı yatak odasında bulunan baza içerisinde saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. Şahıs gözaltına alınarak gerekli soruşturmalar başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.