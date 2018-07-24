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24 Temmuz 2018 02:25

Şimşekler gökyüzünü böyle aydınlattı

Tekirdağ’da şiddetli yağış etkisini kaybettikten sonra gece boyunca etkili olan dev şimşekler, Tekirdağ’ın Marmara Denizi kıyılarında renkli görüntülere sahne oldu.

Şimşekler gökyüzünü böyle aydınlattı

24 Temmuz 2018 02:25


Tekirdağ’da aniden bastıran şiddetli yağış, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın dinmesiyle birlikte Marmara Deniz’inin Tekirdağ kıyılarında gece boyunca dev şimşekler etkili oldu. Dev şimşeklerle birlikte, zifiri karanlıkta Marmara Denizinin çevresinde bulunan İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale gibi illerde adeta gece gündüze dönüştü.


Hem korkuttu hem de hayran bıraktı


Gece saatlerinde art arda çakan şimşekler hem korkuttu, hem de büyüleyici görüntüleriyle görenleri kendine hayran bıraktı. Etrafı aydınlatan şimşekler çeşitli bölgelerde etkili olup, gece geç saatlere kadar sürdü.




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