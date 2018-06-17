Diğer
Kategoriler
17 Haziran 2018 02:30

Şimşekler Marmara’yı böyle aydınlattı

Gece boyunca etkili olan dev şimşekler, Marmara Deniz’inde renkli görüntülere sahne olurken, zifiri karanlık gündüze dönüştü.

Şimşekler Marmara’yı böyle aydınlattı

17 Haziran 2018 02:30


Marmara Deniz’inin Tekirdağ kıyılarında gece boyunca dev şimşekler etkili oldu. Dev şimşeklerle birlikte, zifiri karanlıkta Marmara Denizinin çevresinde bulunan İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale gibi illerde adeta gece gündüze dönüştü.


Hem korkuttu hem de hayran bıraktı


Gece saatlerinde art arda çakan şimşekler hem korkuttu, hem de büyüleyici görüntüleriyle görenleri kendine hayran bıraktı. Çeşitli bölgelerde etkili olup, gece geç saatlere kadar süren dev şimşekler, yağmurun başlaması ile sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç