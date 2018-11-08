Sinemaya gitmeyen çocuk kalmayacak

“Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın” projesi kapsamında Tekirdağ'daki çocuklar sinemada film izliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesi kapsamında öğrenciler ile birlikte sinemada film izledi. Proje kapsamında 660 çocuk film izlerken, 16 bin 911 çocuğun film izlemesi hedefleniyor.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında öğrencilerin ve toplumda milli ve kültürel değerler yönünde farkındalık oluşturmak, topluma ve kişiye yararlı olacak temel değerleri gündeme getirerek öğrencileri hayata hazırlamak, kültürel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmak, öğrencilerin hayal gücünün gelişmesine imkan sağlamak, anı kültürü oluşturmak ve çevresine daha duyarlı bireyler yetiştirmek amacı ile 'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' İşbirliği Protokolü kapsamında ilimizde toplam 660 öğrencimiz ile katıldık. 21 Kasım'a kadar devam edecek etkinliğe toplam 16 bin 911 öğrencimizin sinemada film seyretmesi hedeflenmektedir" denildi.