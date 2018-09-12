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Singapur'un Ankara Büyükelçisi, Başkan Albayrak'a başarılar diledi

Singapur’un Ankara Büyükelçisi A.

Singapur'un Ankara Büyükelçisi A. Selverajah ve beraberindeki heyet Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı makamında ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında Büyükelçi A. Selverajah'a bilgi veren Başkan Kadir Albayrak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Büyükelçi A. Selverajah da Tekirdağ'da olmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek Başkan Albayrak'a çalışmalarında başarılar diledi ve misafirperverliği için teşekkür etti.

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