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Singapur'un Ankara Büyükelçisi Tekirdağ'da

Singapur’un Ankara Büyükelçisi A.

Singapur'un Ankara Büyükelçisi A. Selverajah, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan'ı makamında ziyaret etti.


Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan tarafından Valilik önünde karşılanan Büyükelçi A. Selverajah makama geçerek şeref defterini imzaladı. Vali Mehmet Ceylan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Büyükelçiye Trakya yöresine ait Karacakılavuz el dokuması kilim hediye etti. Singapur'un Ankara Büyükelçisi A. Selverajah'ın Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan'ı ziyareti bilgi alışverişinin ardından sona erdi.

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