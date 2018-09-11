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Sınır dışı edilen yabancı uyruklu kadınlarda bulaşıcı hastalık tespit edildi

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yer alan bar, pavyon ve müzikhol gibi yerlerde izinsiz olarak çalıştıkları tespit edilen 7 yabancı uyruklu kadın jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yer alan bar, pavyon ve müzikhol gibi yerlerde izinsiz olarak çalıştıkları tespit edilen 7 yabancı uyruklu kadın jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan sağlık kontrollerinde kadınların 3'ünde bulaşıcı hastalık tespit edildi.


Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçenin Ulaş ve Vakıflar Mahalleleri'nde faaliyet gösteren bar, pavyon, müzikhol gibi eğlence yerlerinde yabancı uyruklu kadınların çalıştırıldığı ihbarı üzerine iş yerlerine baskınlar düzenleyerek arama yaptı. Yapılan aramalarda izinsiz olarak çalıştıkları tespit edilen 7 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Çorlu Devlet Hastanesine getirilen kadınlarından 3'ünde hepatit ve frengi gibi bulaşıcı hastalıklar tespit edildi.


Jandarmadaki sorgularının ardından kadınlar sınır dışı edilmek üzere Tekirdağ Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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