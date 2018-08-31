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31 Ağustos 2018 11:59

Şoförün dikkati faciayı önledi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde çarşı merkezinde freni patlayan kamyon, sürücüsünün dikkati sayesinde demir ve beton dubalara çarparak durabildi.

Şoförün dikkati faciayı önledi

31 Ağustos 2018 11:59

Faciadan dönülen olayda yayalar ezilmekten kaçarak kurtuldu.


Olay, Şehitlik Caddesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer Göçmen idaresindeki 59 SA 430 plakalı kamyon, bir pastaneye un indirmek üzere Hükümet Meydanı civarında durdu. Daha sonra yokuş aşağı inerken freni patlayan kamyon, sürücüsünün dikkati ve soğukkanlılığı sayesinde demir ve beton dubalara çarparak durabildi. Yolda yürüyen vatandaşlar ise ezilmekten kaçarak kurtuldu.



Büyük bir facia atlatıldı


Olayda şans eseri yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Görgü tanıkları, ezilmekten son anda kurtulduklarını, şoförün duyarlılığı sayesinde büyük bir facia atlatıldığını ifade etti.


Bir başka görgü tanığı Semih Mülayim, "Kamyonun kaptanı akıllı adammış, helal olsun, tebrik ederim. Duvara ve dubalara çarparak kendi canını ve insanların canını kurtardı" diye konuştu.




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