Sofya’da "Bulgar-Türk Ticaret Günleri" etkinliği

Etkinliğin ev sahipliğini BULTİŞAD Başkanı Edis Emre, Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Emrah Sazak, Türkiye’nin Filibe Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Mehmet Ali Erdem yaptı. Organizasyona Bulgaristan Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov, Bulgaristan Ekonomi Bakan Yardımcısı Alexander Manolev, Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Bulgaristan KOBİ Destekleme Ajansı İcra Müdürü Gabriela Kozareva, Bulgaristan Yatırımlar Ajansı İcra Müdürü Stamen Yanev, Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tsvetan Simeonov, Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Vasil Todorov, Bulgaristan İşverenler ve Sanayiciler Konfederasyonu (KRİB) Başkan Yardımcısı Yanik Mekushin, Alman-Bulgar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Aurubis Bulgaria şirketinin müdürü Tim Kurt, Bulgaristan’daki Amerikan Ticaret Odası İcra Müdürü Peter Ivanov, Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Osman Ak, Azerbaycan Büyükelçiliğinden Zulfiyya Alizada, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Kırklareli, Uzunköprü ve Keşan Ticaret ve Sanayi Odaları’ndan yönetim kurulu üyeleri katılım sağladı.

Gün boyu süren etkinliğin özel oturumunda Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Edis Emre, TTicaret Başmüşaviri Emrah Sazak, Ticaret Ataşesi Mehmet Ali Erdem, Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Osman Ak, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin bir araya gelerek, 2018 yılında Balkan ülkelerinde düzenlenmesi planlanan etkinlikler hakkında istişarelerde bulundular. Bulgar ve Türk iş adamları arasında ticari işbirliklerinin arttırılmasına yönelik firma sunumları ve B2B görüşmelerinin düzenlendiği etkinlikte toplam 150 Türk ve Bulgar firmasını temsilen yaklaşık 200 iş adamı stant kurma ve ikili iş görüşmesi gerçekleştirme imkanı buldu.

Şahin: ”İşbirliği platformları oluşturmak bizden, iş bağlamak iş adamlarımızdan”

Etkinlikle ilgili bir açıklama yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, devletin iç ve dış unsurlarıyla iş dünyasının önünü açmaya çalıştığını söyledi. Şahin, “Bir süredir devam ettirdiğimiz Bulgar-Türk Ticaret Günleri etkinliğinde temel amacımız iş dünyası üzerinden Balkanlar ile yakınlaşmak ve yeni işbirlikleri kurmaktır. Bu konuda ülkemizin dış temsilcilikleri ile Balkanlar’da iş yapan iş adamlarımız uyumlu bir şekilde çalışıyor. Burada iş dünyamıza yeni işbirlikleri için platformlar oluşturmaya çalışıyoruz. Bu platformları oluşturmak bizden, bunu kazanca ve işe dönüştürmek iş adamlarımızdan olacak. Önümüzdeki aylarda bu etkinliklerin bir benzerini sırasıyla Arnavutluk ve Kosova’da da yapmak niyetindeyiz. Sofya’da yapılan toplantılarda bunun planlamasını da yaptık” dedi.